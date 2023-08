Lĩnh 20 năm tù vì đánh chết người khi bênh nữ nhân viên quán karaoke

Sáng 31/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hai bị cáo Trần Đức Khánh (21 tuổi, trú huyện Phù Cừ, Hưng Yên) và Đỗ Trường Giang (19 tuổi, trú huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Khánh và Giang là hai đối tượng đã tham gia trong vụ xô xát gần quán karaoke Hoa Phượng (ở phố Yên, xã Tiền Phong, Mê Linh). Hậu quả khiến 1 khách hát karaoke tử vong do bị đánh vào đầu.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, đầu tháng 11/2022, Khánh đến thuê trọ tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh để làm thuê cho anh S. (24 tuổi, ở huyện Mê Linh). Khánh được S. giao công việc hàng ngày chở các tiếp viên nữ karaoke đến các quán hát trên địa bàn huyện Mê Linh. Ngoài ra, Khánh làm thêm nhiệm vụ bảo vệ cho các cô gái này.

Trần Đức Khánh và Đỗ Trường Giang tại phiên tòa.

Chiều 20/12/2022, Khánh nhận được điện thoại chở 3 cô gái đến quán karaoke Hoa Phượng (ở phố Yên, xã Tiền Phong, Mê Linh). Đến 15h30 cùng ngày, Khánh nhận được tin nhắn của một trong ba cô gái, bảo đến quán đón về. Do đang ở cùng phòng trọ với Đỗ Trường Giang nên Khánh rủ Giang đi cùng.

Khi đến cửa quán karaoke, Khánh thấy nhóm khách hát và nhân viên nữ đang xảy ra mâu thuẫn. Vì muốn bênh nhóm nhân viên nữ nên Khánh bảo nhóm này về trước, để mình "giải quyết". Khi đó, khách hát karaoke là ông C. (54 tuổi) đi cùng hai người bạn ra khỏi quán bằng xe máy. Khánh thấy vậy liền rủ Đỗ Trường Giang đi xe máy bám theo để chặn đường "cảnh cáo" ông C.

Đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh thì Giang và Khánh đuổi kịp nhóm của ông C. và gọi ông C. dừng lại giải quyết. Ông C. dừng xe chửi Khánh thì bị cáo xuống xe máy, dùng cùi chỏ đánh vào đầu nạn nhân. Ông C. gục ngã xuống đất tử vong do bị chảy máu não nặng.

Thấy vậy, Khánh và Giang điều khiển xe máy chạy về nhà trọ. Chiều 20/12/2022, Khánh đến cơ quan Công an huyện Mê Linh đầu thú. Một ngày sau, Đỗ Trường Giang bị bắt tạm gia để điều tra về hành vi Giết người.

Tại phiên tòa, Khánh và Giang đều khai nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Khánh khai chỉ muốn đánh cảnh cáo nhưng không ngờ nạn nhân tử vong. HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, gây hậu quả tước đi mạng sống của nạn nhân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong đó, Trần Đức Khánh là chủ mưu vụ án, trực tiếp ra tay đánh khiến nạn nhân tử vong còn Đỗ Trường Giang là đồng phạm giúp sức.

HĐXX quyết định tuyên Trần Đức Khánh mức án 20 năm tù, Đô Trường Giang 12 năm tù cùng về tội Giết người.