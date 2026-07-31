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Lĩnh án 1 năm tù vì xúc phạm Quốc kỳ

Thứ Sáu, 20:42, 31/07/2026
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VOV.VN - Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Măng, trú tại thôn C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, 1 năm tù giam về tội "Xúc phạm Quốc kỳ" theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trong đợt tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chính quyền địa phương đã triển khai treo cờ đồng bộ trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình chưa có cờ hoặc vắng mặt treo cờ.

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Bị cáo Bùi Thị Măng tại phiên tòa.

Khoảng 9h ngày 6/2/2026, Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự cơ sở Đội C17 đã mang một lá cờ Tổ quốc đến treo tại cột cổng trước nhà Bùi Thị Măng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bị cáo đã tự ý tháo lá cờ xuống rồi dùng bật lửa đốt cháy. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lời khai nhân chứng và vật chứng để làm rõ hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Căn cứ kết quả tranh tụng công khai và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo phạm tội "Xúc phạm Quốc kỳ", đồng thời áp dụng khoản 1 Điều 351; điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt 1 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, thể hiện chủ quyền, danh dự và lòng tự hào dân tộc. Hành vi cố ý đốt Quốc kỳ của bị cáo đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Bản án là lời cảnh báo đối với các hành vi vi phạm pháp luật tương tự, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và bảo vệ các biểu tượng quốc gia trong cộng đồng.

Vũ Lợi - Trường Long/VOV-Tây Bắc
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