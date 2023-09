Lĩnh án vì hủy hoại rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Ba Bể

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng ở An Lão (Bình Định) sang cơ quan điều tra

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định vừa chuyển hồ sơ vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đến cơ quan Công an huyện An Lão để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.