Loạt lao động ngoại “làm chui” bị xử lý ở Thái Nguyên

Trục xuất nhiều lao động trái phép

Trong bối cảnh Thái Nguyên ngày càng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài, số lượng lao động nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng gia tăng. Bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, vẫn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực lao động và xuất nhập cảnh.

Qua công tác kiểm tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần siết chặt công tác quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện trục xuất người nước ngoài vi phạm.

Điển hình, trường hợp Fu H (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) là lao động kỹ thuật làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép theo quy định. Với hành vi này, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và áp dụng hình thức trục xuất.

Ngoài ra, 15 lao động nước ngoài khác tại cùng doanh nghiệp cũng bị phát hiện và xử lý do vi phạm các quy định pháp luật về lao động.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 24 vụ với 90 trường hợp người nước ngoài vi phạm, cùng 1 cơ sở lưu trú và 3 doanh nghiệp liên quan.

Trong đợt kiểm tra, chủ yếu các lỗi vi phạm chủ yếu gồm, sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn; Làm việc khi chưa được cấp giấy phép lao động; Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục bảo lãnh, cấp thị thực, thẻ tạm trú theo quy định. Tổng số tiền xử phạt lên tới 1,886 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành

Thượng tá Vũ Đức Toàn, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, việc tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại trong quản lý lao động nước ngoài, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Giấy phép lao động; Mục đích nhập cảnh; Giấy tờ cư trú; Khai báo tạm trú và công tác quản lý người nước ngoài.

“Nếu không quản lý chặt chẽ, việc sử dụng lao động nước ngoài có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động, phát sinh lao động trái phép và tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự”, Thượng tá Vũ Đức Toàn thông tin.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc siết chặt quản lý không nhằm gây khó khăn cho doanh nghiệp mà hướng tới xây dựng môi trường lao động minh bạch, tuân thủ pháp luật. Khi các quy định được thực hiện nghiêm túc, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong sản xuất, người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp, góp phần tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.