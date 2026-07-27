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VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Chiến (SN 1985) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã sát hại chị T.TA trước cổng một khách sạn ở Hải Phòng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_1_loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-truoc-cong-khach-san.m3u8
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Từ khóa
Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn
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2026-07/tiktok_1_loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-truoc-cong-khach-san.m3u8
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