Long An bắt giữ nhiều vụ buôn lậu pháo nổ ở biên giới

Lúc 1 giờ 20 phút ngày 21/11, Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Long Khốt và Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tiến hành vây bắt Đặng Nguyễn Hoàng Khang, sinh ngày 24/10/1999, ngụ số nhà 01, ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thời điểm này, đối tượng Khang điều khiển phương tiện ô tô tải hiệu Huyndai, biển kiểm soát 99C-14863 lao vào nhà dân. Tại hiện trường trên xe có 54 thùng giấy chứa pháo nổ, với 1.397 hộp giấy nghi là pháo hoa, pháo dạng bánh; 96 cây pháo ống và 178 kg pháo dạng viên tròn…

Long An liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu pháo nổ qua biên giới (Ảnh LN)

Đối tượng Khang điều khiển phương tiện ô tô tải hiệu Huyndai, biển kiểm soát 99C-14863 lao vào nhà dân (Ảnh LN)

Cùng ngày, vào lúc 15h30 phút Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiến hành chốt chặn tại khu vực ngã tư Bình Hiệp, phát hiện xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 61D1-014.30 chạy hướng từ Vĩnh Hưng xuống xã Bình Hiệp, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phương tiện phát hiện 20 thùng Caton, với 480 hộp pháo. Tổng số lượng pháo tạm giữ khoảng 768 kg.

Chuyên án A3 - 1123 truy quét tình trạng buôn lậu, vận chuyển pháo nổ qua biên giới (Ảnh LN)

Qua đấu tranh khai thác đối tượng tài xế khai nhận tên Lê Văn Quyền, sinh ngày 13/3/1993, thường trú tại Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; đối tượng còn lại khai tên Lê Văn Tuấn, sinh ngày 16/3/1982, thường trú Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hai người này cho biết đã qua kho phía bên kia biên giới mua hàng sau đó dùng xe khách chạy vào đường biên giới để nhận hàng. Khi về đến ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc được cơ quan công an địa phương có thẩm quyền thụ lý, giải quyết.