“Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tăng đột biến sau Covid-19“

Báo cáo tình hình trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia được bảo đảm.

An ninh quốc gia tại các vùng trọng điểm, các vùng biên giới Tây Nguyên-Tây Bắc-Tây Nam Bộ, các thành phố lớn chiến lược, các vùng kinh tế trọng điểm… duy trì đảm bảo an ninh tốt. Góp phần cho đảm bảo an ninh tốt là nhờ việc triển khai công an chính quy xuống các xã, theo đó, tạo chuyển biến tốt trong công tác đảm bảo an ninh và trật tự, đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, công an tuyến xã đã làm rất tốt, từ phát hiện, tổ chức cách ly…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2020.

Về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ phạm pháp, phạm tội giảm hơn 8% so với cùng kỳ 2019. Nửa đầu năm 2020, đã có hơn 58.500 vụ phạm pháp hình sự được xử lý.



“Thực tế, hiện nay tại nhiều tỉnh thành, nhiều huyện có ngày không xảy ra vụ án hình sự. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giảm các vụ phạm pháp hình sự xuống. Không có các vụ án hình sự thì cuộc sống bình yên của người dân mới được đảm bảo”, Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.



Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị triển khai các Nghị quyết TƯ về đảm bảo an ninh, trong đó có an ninh kinh tế và phòng chống tội phạm về ma túy. Kiến nghị Chính phủ tập trung cho ý kiến để Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội với hai dự luật về Bảo đảm trật an toàn giao thông đường bộ và dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, để cùng tiếp sức với lực lượng công an xã.



Bộ Công an cũng kiến nghị Chính phủ và chính quyền các cấp chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện, tranh chấp kéo dài. Theo thống kê 6 tháng đầu năm, đã xảy ra hơn 1.500 vụ khiếu kiện, trong đó có hơn 400 vụ khiếu kiện kéo dài.



Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ tập trung giải quyết tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang có dấu hiệu tăng đột biến sau mùa dịch Covid-19.



“Chúng tôi đã đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 21 ngày 25/5/2020 về tăng cường xử lý các hoạt động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vì sau dịch Covid-19, nhiều vấn đề đã nảy sinh. Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tăng đột biến liên quan đến vấn đề kinh tế khi nhiều người không có việc làm hay do đời sống khó khăn…”, Bộ trưởng Bộ Công an nói./.