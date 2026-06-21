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VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài cho nhiều người dân.
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nữ quái, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đất nông nghiệp, đất ở, quyền sử dụng đất,
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2026-06/tiktok_tam_giu_doi_tuong_lua_chuyen_dat_nong_nghiep_thanh_dat_o.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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