Tóm tắt

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài cho nhiều người dân.