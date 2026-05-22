Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, đặc biệt là các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa Việt Nam. Các nghị quyết tiếp tục khẳng định rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận văn hóa và thụ hưởng thành quả phát triển của mọi người dân.

Đó không chỉ là những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện sâu sắc bản chất nhân văn của chế độ ta; khẳng định sự quan tâm toàn diện đối với con người, từ giáo dục, y tế, văn hóa đến an sinh xã hội và cơ hội phát triển của mỗi người dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thông tin và chiến tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng gay gắt, công tác truyền thông về quyền con người không còn chỉ là hoạt động tuyên truyền theo cách truyền thống, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị thông tin quốc gia hiện đại.

Một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học - công nghệ, mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế. Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia; qua đó nâng cao sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh đất nước và củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bảo đảm an ninh mạng

Theo báo cáo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, không gian mạng đã trở thành môi trường trọng yếu phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Hiện Việt Nam có hơn 85 triệu người sử dụng Internet, hơn 127 triệu thuê bao di động đang hoạt động và khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang vận hành. Không gian mạng Việt Nam không chỉ là động lực quan trọng của nền kinh tế số mà còn là lĩnh vực trọng yếu đối với quốc phòng, an ninh và công tác bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và lợi ích to lớn, tình hình an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc; việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake để giả mạo thông tin, thao túng nhận thức xã hội có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi.

Theo A05, các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân; tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước.

Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc ban hành Luật không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, ổn định và phát triển bền vững.

Một trong những điểm đột phá của Luật An ninh mạng năm 2025 là việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và hiện đại về công tác quản lý nhà nước đối với an ninh mạng.

Nếu như trước đây các quy định liên quan đến an ninh mạng và an toàn thông tin còn phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, dẫn đến có lúc, có nơi còn chồng chéo trong tổ chức thực hiện, thì Luật An ninh mạng năm 2025 đã từng bước chuẩn hóa hệ thống khái niệm pháp lý, xác định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc quản lý và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đặc biệt, tư duy quản lý nhà nước đã có bước chuyển quan trọng, từ phương thức “xử lý, khắc phục hậu quả” sang “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn từ sớm, từ xa” các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Đáng chú ý, lần đầu tiên khái niệm “an ninh dữ liệu” được xác lập là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản có giá trị chiến lược, Luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi liên quan đến an ninh quốc gia.

“Luật nghiêm cấm các hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo đảm an toàn dữ liệu trên môi trường mạng” - Báo cáo của A05 nêu rõ.

Bảo vệ quyền con người trên không gian số

Một điểm đáng chú ý khác của Luật An ninh mạng năm 2025 là thiết lập cơ chế trách nhiệm phản ứng nhanh đối với các nền tảng số. Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và mạng xã hội có trách nhiệm xử lý thông tin vi phạm pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền; riêng đối với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời gian xử lý không quá 6 giờ.

Đây là quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tin giả, lừa đảo trực tuyến, thông tin độc hại và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Luật cũng bổ sung khung pháp lý bước đầu đối với quản trị trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số mới nổi; nghiêm cấm việc lợi dụng AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói hoặc tạo dựng thông tin sai sự thật nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo A05, điều này thể hiện tư duy lập pháp chủ động, kịp thời của Việt Nam trước những thách thức mới phát sinh từ công nghệ số; đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán là phát triển công nghệ phải gắn với trách nhiệm xã hội, đạo đức công nghệ và mục tiêu bảo vệ con người trong môi trường số.

Luật An ninh mạng năm 2025 cũng thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên môi trường số.

Trong bối cảnh dữ liệu số trở thành nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế số, quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng có ý nghĩa thiết yếu.

Luật quy định nghiêm cấm các hành vi thu thập, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân; đồng thời tăng cường cơ chế bảo vệ người sử dụng không gian mạng trước các hành vi lừa đảo, giả mạo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với trẻ em và nhóm yếu thế, Luật yêu cầu các nền tảng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế và vận hành hệ thống; chủ động rà quét, phát hiện, ngăn chặn nội dung độc hại, thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và người dùng dễ bị tổn thương trên môi trường mạng.

Đặc biệt, ngay sau khi Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội thông qua, ngày 23/3/2026 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Đây là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em; nâng cao kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tiếp cận Internet một cách an toàn, có trách nhiệm.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định, Luật An ninh mạng năm 2025 không hạn chế quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Pháp luật chỉ xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc gây phương hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Theo A05, với phương châm “lấy con người làm trung tâm, lấy an ninh làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu”, Luật An ninh mạng năm 2025 sẽ góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam thực sự an toàn, tin cậy, lành mạnh và nhân văn, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.