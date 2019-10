Lùm xùm kiện tụng giữa Trung tướng Hữu Ước và Luật sư Trần Đình Triển

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về những “tin đồn” trên mạng xã hội, Trung tướng Hữu Ước – nguyên Tổng Biên tập báo Công an nhân dân (CAND) cho biết, luật sư Trần Đình Triển –Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã kết ông “một đống” tội trên mạng xã hội từ tháng 5/2016 và bảo ông phải 3 lần tử hình.

“Một cá nhân không có quyền kết tội công dân khác 3 lần tử hình. Tôi đã làm đơn gửi các cơ quan an ninh điều tra và tôi chờ kết quả của cuộc điều tra này. Tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh Triển đã vu khống, bịa đặt” – ông Hữu Ước nói và cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức họp báo, công bố tất cả những điều ông Triển tố ông trong 5 năm qua.

Trung tướng Hữu Ước.

PV: Ông có thể chia sẻ về việc có dư luận ông là người liên quan tới thương vụ mua bán giữa Tổng Công ty Mobifone với AVG?

Trung tướng Hữu Ước: Vụ AVG đã có kết luận rồi, tôi không liên quan gì. Vụ bóng đèn phích nước Rạng Đông, tôi cũng không biết gì. May mà vụ ở công ty Rạng Đông, cơ quan điều tra đã kết luận cháy cho chập điện. Những thông tin nói đến tôi hoàn toàn là bịa đặt.

Vừa rồi, tôi đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trung tướng Bùi Văn Nam và Giám đốc Công an Hà Nội-Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị họp báo, công bố tất cả những điều anh Triển tố tôi mà đã được cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm tra làm trong 5 năm qua và công bố tất cả những điều mà tôi đã tố cáo anh Triển để minh bạch.

Còn vụ AVG cụ thể như thế này: Việc để AVG liên kết với truyền hình CAND là chủ trương sáng suốt, đúng đắn của lãnh đạo Bộ Công an. Bởi vì lúc đó thương hiệu của AVG rất mạnh, AVG đã có cơ sở hạ tầng để truyền dẫn, trong khi truyền hình CAND khi đó chưa có.

Bộ Công an giao cho tôi ra kênh truyền hình chỉ với 2,8 tỷ đồng. Bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi phải hợp tác của các Đài Trung ương và địa phương, trong đó có AVG ủng hộ thì chúng tôi mới làm được. Chủ trương phối hợp với AVG là chủ trương của Bộ Công an chứ không phải do tôi đề xuất.

Trong quá trình hợp tác lúc đó hy vọng rất lớn, có nhiều kết cấu chương trình AVG muốn bùng nổ và tôi đã nhìn thấy có lỗ hổng nên phá bỏ nhiều cam kết với AVG vì nó không hợp lý. Nên tôi và AVG giai đoạn đó mâu thuẫn rất căng thẳng vì tôi là con người của thực tiễn.

Nhưng nói gì thì nói, nếu không có AVG thì chúng tôi không thể có hạ tầng như hôm nay. Nên chúng tôi rất cảm ơn AVG, mặc dù giữa chúng tôi có mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn đó, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền đã chủ trì họp gồm: Tổng cục trưởng, tôi (Tổng biên tập), Đảng ủy Truyền hình ANTV và lãnh đạo AVG họp bàn để tháo gỡ vướng mắc để ANTV và AVG tiếp tục hợp tác và hiện nay AVG vẫn đang hợp tác rất tốt với ANTV.

Như vậy, AVG với tôi đâu phải là một. Tôi là một nhà văn, tôi có biết gì về kỹ thuật đâu, thì có liên quan gì đến việc mua bán giữa Mobifone và AVG? Và C03 đã kết luận tôi không liên quan gì cả thì tại sao lại vơ tôi vào.

PV: Ông có nói từ năm 2016 đến nay, Bộ Công an đã thành lập 9 đoàn kiểm tra, thanh tra, điều tra, trong đó có thanh tra về đất của báo CAND?

Trung tướng Hữu Ước: Riêng đất của báo CAND, Bộ Công an đã thành lập đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Mai Văn Hà (nay là Trung tướng) – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có cả Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra của Công an TP Hà Nội vào cuộc.

Văn bản kết luận hết sức dân chủ là tôi không sai phạm bất cứ điều gì. Cuộc thông báo kết luận đó có cả anh Lê Kim Chi – Phó Ban bạn đọc của Báo CAND (là thân chủ của luật sư Trần Đình Triển) là người tố cáo tôi cầm 10 tỷ của những người liên quan đến dự án ở Cổ Nhuế (23.000 m đất).

Anh Triển đưa lên mạng xã hội, đánh lừa dư luận 3 mảnh đất (khu đất mà Báo CAND xin thành phố cấp: khu đất tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm; khu đất tại Bắc Cổ Nhuế, Từ Liêm và khu đất của Tổng cục II Bộ Quốc phòng) đó là các chủ đầu tư tư nhân hoặc núp danh nghĩa chiếm đất. Nhưng có phải như vậy đâu, 3 mảnh đất đó nhà nước thu hết và báo cũng không bỏ ra một đồng nào.

3 mảnh đất đã có 3 đoàn kiểm tra gồm: Tổng cục Chính trị; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã có kết luận, tôi không có liên quan gì trong 3 dự án đó.

Kết luận đó đã được tổ kiểm tra đọc, chứng kiến có Đảng ủy Báo CAND và anh Lê Kim Chi – người tố cáo tôi và cũng là người có liên quan. Tôi không có liên quan gì đến 3 dự án đó và tôi cũng không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, anh Lê Kim Chi tố cáo tôi dưới dạng nghe dư luận rằng: Anh Ước cầm 10 tỷ đồng của anh Long?! Nhưng tôi có biết anh Long là anh nào. Sau này, đoàn kiểm tra mới làm rõ, anh Long là người liên quan với anh Đạt (Công ty Gia Lộc Phát – Công ty làm chủ đầu tư dự án của Báo CAND tại Bắc Cổ Nhuế - Từ Liêm, kết nối với nhau theo kiểu doanh nghiệp liên kết để làm chủ đầu tư của dự án, lúc đó vợ chồng anh Long ở trong tù). Tôi không biết anh Long là ai và tại sao anh Long lại phải đưa tiền cho tôi?

Nếu anh Chi tố cáo tôi “ăn” tiền của anh Long thì anh Chi sẽ bị khởi tố về tội vu khống, nhưng anh Chi không tố cáo mà nói là “nghe dư luận”, rất khôn ngoan.

PV: Còn vụ “nhận 2 triệu USD” từ phi vụ cô gái có bầu với đại gia thì như thế nào, thưa ông?

Trung tướng Hữu Ước: Vụ này tôi rất bất ngờ ở chỗ tôi biết gì về 2 triệu USD, càng không biết ông X. (đại gia), tôi còn chưa một lần gặp họ, bắt tay họ thì làm gì có chuyện họ đưa cho tôi 2 triệu USD tại công viên. Anh Triển còn vu cáo cho tôi ngủ với cô gái đã mất chồng để tôi lấy mảnh đất đó. May cô gái đó hiền lành chứ không thì sẽ kiện.

Theo tôi được biết thì thông tin này được dựng lên từ ông Lê Kim Chi - lính của tôi khi ấy làm Phó Ban bạn đọc. Ông Chi gặp một cô gái tiếp viên, cô ta có tâm sự về mối quan hệ với đại gia X và có thai, nhưng vị đại gia cho rất ít tiền.

Từ câu chuyện cô gái kể, ông Chi bảo cô này viết đơn để gửi Thiếu tướng Hữu Ước, TBT Báo CAND. Lá đơn đó ông Chi giữ lại và đưa cho ông Triển (người bào chữa vụ khởi tố ông Chi về tội Lừa đảo). Từ lá đơn này ông Triển viết câu chuyện trên facebook về tội lỗi của đại gia X “có sự tiếp tay của Hữu Ước”, vì thế mới có câu chuyện tố Hữu Ước tống tiền đại gia X 2 triệu USD. Đại gia X bị bắt, sự thật sáng tỏ là Hữu Ước chưa bao giờ nhận hối lộ 2 triệu USD từ ông này.

PV: Còn về khoản tiền 2,5 tỷ đồng mà ông đứng ra xin từ tập đoàn Vingroup để tài trợ cho chương trình liên quan văn học nghệ thuật?

Trung tướng Hữu Ước: Thông báo ngày 10/8/2016 của Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ và thông báo công khai trong Đảng ủy Báo CAND. Trong đó ghi rõ: Số tiền này đã được đồng chí Ước thông báo công khai trong Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an và được chi trong nhiều nội dung khác nhau, chưa phát hiện đồng chí có biểu hiện tư túi cá nhân.

Luật sư Trần Đình Triển (ảnh trái) và Trung tướng Hữu Ước.

Luật sư Trần Đình Triển: Ông Hữu Ước đã gian dối, biện hộ

Để rộng đường dư luận, phóng viên VOV.VN trao đổi với luật sư Trần Đình Triển – Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân.

Theo luật sư Trần Đình Triển, nguồn cơn về những lùm xùm giữa ông và Trung tướng Hữu Ước xuất phát từ việc trước đó có đơn tố cáo đối với nhà báo Lê Kim Chi (khi đó là Trung tá, Trưởng Ban bạn đọc Báo CAND). Luật sư Triển đã đồng ý tư vấn miễn phí cho ông Chi, đồng thời gửi văn bản đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo Tổng cục Chính trị và đã giải quyết được những mâu thuẫn, đồng thời không khởi tố ông Lê Kim Chi.

“Sau sự việc này, ông Ước lên báo chí cho rằng tôi vu khống ông ấy và lên tiếng thách thức. Tôi chưa bao giờ có đơn tố cáo ông Ước. Tôi nói rằng ông Ước cứ kiện đi, kiện đến đâu thì tôi giải thích đến đó. Và thực sự ông Ước đã kiện và tôi đã có đơn phản tố. Điều đáng nói là những nội dung phản tố của tôi đến nay chưa có ai giải quyết” – Luật sư Trần Đình Triển nói.

“Về việc làm đơn tố cáo ông Ước, tôi sẽ làm nhưng bây giờ tôi chưa làm vì những việc của ông Ước đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xác minh. Tôi chờ xem kết quả đó có khách quan hay không thì khi đó mới có ý kiến.Còn những gì ông Ước đã nói trên báo chí vừa qua, tôi khẳng định tất cả những chứng cứ tôi đang có đủ để khởi tố và bắt tạm giam Hữu Ước ngay. Những lời ông Ước đã nói trên báo chí là gian dối, là biện hộ!” – Luật sư Triển nói thêm./.