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VOV.VN - Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực giáp ranh giữa xã Đắk Lua (TP Đồng Nai) và xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Cảnh sát đường thủy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ 3 tàu sắt không số hiệu đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.
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Đồng Nai, hút trộm cát, sông Đồng Nai, khai thác cát trái phép
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2026-06/tiktok_mat_phuc_bat_qua_tang_3_tau_sat_dang_hut_trom_cat_tren_song_dong_nai.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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