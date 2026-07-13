Mâu thuẫn lúc làm việc, 1 thuyền viên bị bạn thuyền đâm tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 12/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM, cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với PC02, Công an TP.HCM, tiến hành bắt giữ một đối tượng về hành vi giết người, nạn nhân là một bạn thuyền trên tàu cá.