Mời chủ cơ sở nấu ăn bị tố có dòi trong thức ăn lên làm việc

Tóm tắt

VOV.VN - Mạng xã hội lan truyền clip cảnh nghi có dòi bò lúc nhúc trong món gà tại một bữa tiệc ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã mời chủ cơ sở nấu ăn liên quan lên làm việc, đồng thời cử lực lượng đến kiểm tra.

