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VOV.VN - Mạng xã hội lan truyền clip cảnh nghi có dòi bò lúc nhúc trong món gà tại một bữa tiệc ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã mời chủ cơ sở nấu ăn liên quan lên làm việc, đồng thời cử lực lượng đến kiểm tra.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_moi-chu-co-so-nau-an-bi-to-co-doi-trong-thuc-an-len-lam-viec.m3u8
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Mời chủ cơ sở nấu ăn bị tố có dòi trong thức ăn lên làm việc
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2026-07/tiktok_moi-chu-co-so-nau-an-bi-to-co-doi-trong-thuc-an-len-lam-viec.m3u8
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