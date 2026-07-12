Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” cùng một số nhóm khác có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành, nhất là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tags hiển thị
không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, môi giới mại dâm
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-mai-dam-mp4.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok-mai-dam-mp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật