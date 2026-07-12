Tóm tắt

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” cùng một số nhóm khác có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành, nhất là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.