Một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật vụ tấn công ở Đắk Lắk

Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an

VOV.VN - Ngày 24/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông N.T.D (35 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video cắt ghép, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.