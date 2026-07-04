Mr Pips bị đề nghị truy tố cùng 187 bị can khác trong vụ lừa đảo 1.568 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips, ở TP.HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990. ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 185 bị can khác, về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mr Pips (trái) Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ được xác định là hai kẻ cầm đầu đường dây.

Như vậy so với bản kết luận điều tra đầu tiên, lần này cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 113 người (từ 75 bị can lên tổng số 188 bị can).

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, những trang này được cài đặt sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Bản chất là Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ hoàn toàn có thể thao túng những sàn này.

Khi về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty.

Nhóm này sau đó dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị can có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi.

Tang vật gồm vàng, USD cùng nhiều tài sản thu giữ được trong vụ án.

Cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho rằng, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.