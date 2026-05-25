Cải chính

Nam thanh niên bị phạt 17,5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, gây rối trật tự

Thứ Hai, 19:09, 25/05/2026
VOV.VN - Công an xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt 17,5 triệu đồng đối với M.V.H vì vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh và gây rối trật tự công cộng khi tham gia giao thông.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện M.V.H (SN 1993, trú tại xã Trung Hội) có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định M.V.H điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn trong hơi thở; không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô và có hành vi gây mất trật tự công cộng.

Công an làm việc với M.V.H.

Tổ công tác Công an xã Trung Hội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Trung Hội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.V.H với tổng mức phạt 17,5 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, gồm trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Quá trình làm việc, M.V.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấp hành nghiêm quyết định xử phạt và không tái phạm. Công an xã Trung Hội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khống chế, bàn giao một lái xe vi phạm nồng độ cồn có hành vi lén lút trộm lại xe mô tô sau khi bị tạm giữ, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Lái xe vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy hơn 2km

VOV.VN - Bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế ô tô tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã quay đầu bỏ chạy qua nhiều tuyến phố trước khi bị lực lượng chức năng khống chế, xử lý.

VOV.VN - Bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế ô tô tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã quay đầu bỏ chạy qua nhiều tuyến phố trước khi bị lực lượng chức năng khống chế, xử lý.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin CSGT dùng “máy giả” kiểm tra nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 28/8, Công an Hà Nội cho biết, một phụ nữ ở Hà Nội vừa bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải video sai sự thật, vu khống Cảnh sát giao thông “dùng máy giả đo nồng độ cồn”, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an.

VOV.VN - Ngày 28/8, Công an Hà Nội cho biết, một phụ nữ ở Hà Nội vừa bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải video sai sự thật, vu khống Cảnh sát giao thông “dùng máy giả đo nồng độ cồn”, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an.

