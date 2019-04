Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự tử bất thành

Tối 9/4, thông tin với PV VTC News, ông Mai Văn Dự - Chủ tịch UBND phường Phương Đông (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự tử bất thành.

Sau khi được cấp cứu, phẫu thuật, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 8/4, tại khu Cửa Ngăn, gần trường Tiểu học Phương Đông A, phường Phương Đông (Uông Bí, Quảng Ninh), trên đường đi làm về gần đến nhà, chị N.T.L. (SN 1998, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí) bị bạn trai là Nguyễn Trường Luân (SN 1992, trú thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Thấy vậy, em gái nạn nhân hô hoán người dân đến can ngăn, ứng cứu. Luân lên xe máy bỏ chạy được một đoạn rồi dùng dao tự sát nhưng không thành. Người dân kịp thời sơ cứu rồi đưa cả hai vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh).

Chị N.T.L, bị nhiều vết thương nặng nên được phẫu thuật từ 20 đến 22h cùng ngày, sau đó được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Đến ngày 9/4, cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Ông Mai Văn Dự - Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết thêm, theo kết quả điều tra bước đầu, hai người có quan hệ tình cảm, song do nảy sinh mâu thuẫn nên Nguyễn Trường Luân gọi điện hẹn gặp nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Biết có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, trước khi đi làm về, nạn nhân đã gọi điện nhờ em gái đến đón, tuy nhiên, khi về đến gần nhà thì bị bạn trai chờ sẵn ra tay.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nhận được tin báo, Công an phường kịp thời đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an TP Uông Bí và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những nhân chứng để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./. Ghen tuông, bắt vợ dụ tình địch đến quán ăn đêm rồi đâm chết VOV.VN - Nghi ngờ vợ có người khác, Sự theo dõi đến quán ăn đêm rồi đâm chết “tình địch”.

Minh Khang/VTC News

PC_Article_AfterShare_1