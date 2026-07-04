Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.

