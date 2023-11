Ném "bom xăng” vào nhà dân khiến 3 người bị thương

Sáng 15/11, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang xác minh, điều tra vụ ném "bom xăng vào nhà dân tại thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, gây thương tích cho 3 người, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng N.T.M (36 tuổi, trú thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình), vì liên quan vụ việc.

Con ruột bà Y, khoảng 4 tháng tuổi bị phỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. (Ảnh Đoàn Sĩ)

Trước đó, vào lúc 17h ngày 14/11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (31 tuổi, trú thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình), đối tượng N.T.M điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát) đến trước nhà bà Y và ném 1 chai “bom xăng” vào nhà gây cháy.

Vụ việc khiến 3 người bị thương tích, gồm: V.A.L (chồng bà Y, 34 tuổi), Đ.N.M.Q (cháu bà Y, 1 tuổi) và V.T.A (con ruột bà Y, khoảng 4 tháng tuổi bị phỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay; hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận).

Qua điều tra, xác minh của Công an huyện Bắc Bình, xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ cá nhân.

Hiện Công an huyện Bắc Bình đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng N.T.M, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.