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VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn, đồng thời làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.ngan-chan-2-nhom-thanh-nien-o-hai-phong-dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan.m3u8
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Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên ở Hải Phòng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
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2026-07/3.ngan-chan-2-nhom-thanh-nien-o-hai-phong-dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan.m3u8
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