Ngăn chặn giao dịch của Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 307 gửi Sở Tài nguyên- Môi trường, Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh này về việc ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng vốn, tài sản đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân.

Công văn số 307 của UBND tỉnh được ban hành nhằm thực hiện đề nghị của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tại Công văn số 5126/CV-CSKT-P4 ngày 26/12/2023.

Dự án Phú Hồng Thịnh VIII là một trong 17 dự án ở Bình Dương mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an đang điều tra làm rõ việc phân lô, bán nền (ảnh: Thiên Lý)

Với Công văn số 307, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài nguyên- Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân có danh sách kèm theo, cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng góp vốn tại các pháp nhân, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, đối với các giao dịch liên quan đến các tổ chức, cá nhân có danh sách kèm theo, cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an.

Theo tìm hiểu, hiện nay, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.

Để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo để ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2020, để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phân lô, bán nền tại các dự án bất động sản ở Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn TP. Thuận An, TP, Dĩ An.

Trong đó có 17 dự án bất động sản của 4 công ty: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bất động sản Phú Phong.

4 công ty trên do gia đình bà Phạm Thị Hường (57 tuổi, quê Quảng Bình) làm chủ. Từ việc kinh doanh ở chợ, bà Hường chuyển sang đầu tư bất động sản và nổi tiếng vì trong thời gian ngắn đã có hàng loạt dự án. Từ đó, bà được mệnh danh nữ đại gia bất động sản Bình Dương.