Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

Theo đó, vào lúc 20h30 phút, ngày 23/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đến khu vực đường tránh cầu vượt Mang Cá, Công an xã Đại Hải phát hiện 1 nhóm gồm 14 đối tượng, đi 8 xe mô tô, gắn máy có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép, gây cản trở, mất an toàn giao thông nên đã tiến hành kiểm tra các đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy đăng ký xe, căn cước, giấy phép lái xe và các giấy tờ có liên quan. Bên cạnh đó, các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đã được các đối tượng thay thế linh kiện, thay đổi đặc tính xe.

Các đối tượng tại cơ quan Công an- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã mời các đối tượng về trụ sở làm việc, đối tượng là các thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi, đã bỏ học, gia đình thuộc diện khó khăn. Công an xã Đại Hải đã tiến hành răn đe, giáo dục, mời phụ huynh của các thanh, thiếu niên này đến làm việc, ký cam kết và giao trách nhiệm quản lý nhằm phòng ngừa tái phạm. Đồng thời yêu cầu gia đình các thanh, thiếu niên sau khi nhận phương tiện tự khắc phục lại hiện trạng các phương tiện đảm bảo đủ điều kiện khi tham gia giao thông.

Các phương tiện được các đối tượng thay thế linh kiện, thay đổi đặc tính xe (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Công an xã Đại Hải khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ, sinh hoạt của con em để kịp thời định hướng, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.