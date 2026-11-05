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Ngày 6/11 xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Thứ Năm, 09:27, 05/11/2026
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VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 6/11 tới đây.

Ngày 6/11 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa ra phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác.

Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng một số doanh nghiệp liên quan.

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Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX phiên phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người, do Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa phiên tòa.

Trước đó vào tháng 8/2026, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã bị tuyên mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Sau đó, ông Nguyễn Bá Hoan đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Vụ án liên quan đến việc các cựu quan chức, cán bộ quản lý Nhà nước gây khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Qua đó sẽ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp đưa tiền hối lộ. Tòa cấp sơ thẩm nhận định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi có sự tham gia của nhiều bị cáo, làm giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quản lý Nhà nước. 

Trọng Phú/VOV.VN
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