Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11h ngày 1/7, người dân sống gần hiện trường nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ căn nhà của nạn nhân. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: X.M)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Lê Thành Đạt (SN 1999, ngụ TP.HCM) - chồng của nạn nhân.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đạt đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt rời khỏi hiện trường. Trước khi đến Công an phường Hiệp Bình để đầu thú, người này được cho là đã đăng tải hình ảnh và nội dung liên quan đến vụ việc lên mạng xã hội.

Con đường số 2 nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: X.M)

Theo người dân địa phương, nạn nhân mới sinh con hơn 2 tháng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.