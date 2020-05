Nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ được xác định đã tử vong

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong nhà trọ, nghi bị sát hại, chiều 17/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể nghi can Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1988, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) trong vụ nữ công nhân tử vong được phát hiện vào sáng 10/5. Thi thể của nghi can được tìm thấy trong tư thế treo cổ và có dấu hiệu phân hủy tại khu vực xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Hình ảnh của nghi can Nguyễn Văn Thêm. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 10/5/2020, người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong nhà trọ gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Phượng (SN 1996 ở xã Hưng Long, huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ) đã tử vong, với nhiều vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên tài sản của chị này không bị mất.



Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Trần Thị Phượng là công nhân khu Công nghiệp Phú Hà, thị Xã Phú Thọ thuê phòng trọ số 4 của dãy nhà trọ của gia đình anh Lê Xuân Phúc từ nhiều tháng nay. Trong quá trình ở trọ, chị Phượng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Thêm.

Qua rà soát các mối quan hệ, cơ quan CSĐT xác định ngày 7/5, Thêm đã xuất hiện tại phòng trọ của chị Phượng, đến ngày 10/5 thì người dân phát hiện chị Phượng tử vong. Điều đặc biệt, sau khi vụ án xảy ra, Thêm cũng vắng mặt tại địa phương.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu nhận định đối tượng nghi vấn gây ra cái chết cho chị Phượng là Nguyễn Văn Thêm.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị địa phương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức truy tìm đối tượng. Sau 7 ngày tìm kiếm đã phát hiện thi thể của nghi can được tìm thấy tại khu vực xã Cấp Dẫn vào ngày 17/5./.