Nghiêm túc kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đặc xá đợt 2 năm 2025

Chiều nay (8/7), Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá đợt 30/4 và triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 dự và chỉ đạo hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá năm 2025 Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống khoan dung với người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

Từ năm 2021 đến nay đã có hơn 9.200 người được đặc xá, tỷ lệ tái phạm rất thấp. Trong đợt đặc xá 30/4/2025, có 8.055 người được đặc xá, đến nay chỉ có 4 người tái phạm, chiếm 0,05%. Đợt đặc xá lần thứ hai trong năm nay theo Quyết định số 1244 của Chủ tịch nước sẽ được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Bộ Công an với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an, kế hoạch triển khai công tác đặc xá, quyết định ban hành quy chế về tổ chức, nhiệm vụ, lề lối làm việc của các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và tổ thẩm định liên ngành thuộc Hội đồng tư vấn đặc xá, ban hành các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác đặc xá đợt 2 năm 2025", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong việc triển khai hiệu quả công tác đặc xá đợt 30/4 vừa qua.

Đối với đợt đặc xá 2/9 tới đây, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan khẩn trương triển khai đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, không để sai sót, bỏ lọt hoặc làm trái quy định. Đồng thời tăng cường truyền thông, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu nghiêm túc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, xử lý nghiêm vi phạm và kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

"Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Xây dựng phương án, kế hoạch, lịch trình, công việc và triển khai nghiêm túc, bài bản các bước, các nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị và tiến hành công tác đặc xá dịp 2/9 ngay từ khâu quán triệt, triển khai, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc về đặc xá của các cơ quan, đơn vị, cho đến công đoạn cuối cùng tổng kết đánh giá kết quả đặc xá, theo dõi, quản lý người được đặc xá và tình hình dư luận, an ninh, trật tự liên quan đặc xá", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình họp Hội đồng tư vấn đặc xá dịp giải phóng miền Nam VOV.VN - Chiều 24/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước: Tổ chức công bố Quyết định đặc xá dịp 30/4 đúng tiến độ VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố Quyết định đặc xá 2025 (dịp 30/4) của Chủ tịch nước đúng tiến độ, đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, thể hiện tính ưu việt, nhân văn của chế độ.