Người dân bắt giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Vào lúc 11h ngày 10/7, Hoàng Tấn Lực (28 tuổi), trú tại thôn 8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát: 47C-239.65 lưu thông trên Quốc lộ 27, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Lâm Đồng. Khi đến Km 04, địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, xe do Lực điều khiển đã xảy ra va chạm vào phía sau ô tô bán tải biển kiểm soát: 47C-165.69 do anh Đặng Văn Lịch (40 tuổi), trú thôn 7, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, rồi tiếp tục va chạm với xe đạp điện do em Lương Ngọc Bảo Hân (11 tuổi) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Chiếc ô tô bán tải do Lực điều khiển gây tai nạn liên hoàn bị hư hỏng nặng phần đầu

Sau khi hây tai nạn, Lực nhấn ga điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, phối hợp bắt giữ Lực cùng phương tiện, giao cho Công an phường Tân Lập xử lý.

Cháu Lương Ngọc Bảo Hân bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Chiếc xe máy điện do cháu Lương Ngọc Bảo Hân điều khiển

Qua xác minh nhanh, hai tài xế Hoàng Tấn Lực và Đặng Văn Lịch không vi phạm nồng độ cồn và đều âm tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý theo quy định.