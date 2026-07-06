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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ một đối tượng dùng dao tấn công vợ cũ và đập phá tài sản, gây thương tích đối với người khác.
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Đồng Tháp, tấn công vợ cũ, đập phá tài sản, gây thương tích
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2026-07/tiktok_nguoi_dan_ong_gay_thuong_tich_cho_vo_cu_dap_pha_tiem_ban_hoa_cua_nguoi_dan.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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