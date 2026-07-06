Tóm tắt

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ một đối tượng dùng dao tấn công vợ cũ và đập phá tài sản, gây thương tích đối với người khác.