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VOV.VN - Liên quan đến vụ hành hung một phụ nữ đang mang thai ở hàng hoa quả tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, chiều qua, đối tượng đã đến công an để làm rõ sự việc.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_nguoi_dan_ong_hanh_hung_thai_phu_o_cua_hang_hoa_qua_da_den_cong_an_lam_viec.m3u8
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Người đàn ông hành hung thai phụ ở cửa hàng hoa quả đã đến công an làm việc
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2026-06/tiktok_nguoi_dan_ong_hanh_hung_thai_phu_o_cua_hang_hoa_qua_da_den_cong_an_lam_viec.m3u8
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