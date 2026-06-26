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VOV.VN - Theo các chuyên gia pháp lý, không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều mặc nhiên bị xem là vi phạm pháp luật. Khả năng đòi lại tiền của khách hàng sẽ phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của doanh nghiệp ký kết hợp đồng cũng như kết quả xác minh của cơ quan chức năng đối với từng vụ việc cụ thể.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_nguoi_mua_hop_dong_ky_nghi_co_co_hoi_lay_lai_tien.m3u8
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Người mua "hợp đồng kỳ nghỉ" có cơ hội lấy lại tiền?
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2026-06/tiktok_nguoi_mua_hop_dong_ky_nghi_co_co_hoi_lay_lai_tien.m3u8
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