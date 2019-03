Người nghiện ma túy tăng hơn gấp đôi ở Long An

Liên quan đến tội phạm và tình hình người nghiện ma túy, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Qua rà soát thống kê trên địa bàn hiện có 2.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tăng nhiều lần so với những năm trước đó.

Người nghiện điều trị bằng Methadone.

Tội phạm ma túy những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng tăng. Năm 2008, toàn tỉnh có hơn 1.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, năm 2018 đã tăng lên gần 2.500 người. Số người nghiện tăng hàng năm, trong đó, tăng mạnh từ 2014 đến nay.

Qua ghi nhận toàn tỉnh Long An hiện có 180/192 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Trong đó, người nghiện ở ngoài xã hội gần 1.900 người, cơ sở cai nghiện gần 500 người, cơ sở giam giữ gần 120 người. Sau khi rà soát và phân loại, người nghiện không có việc làm chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 1.000 người, nông dân gần 430 người, công nhân gần 120 người và gần 900 người là các ngành nghề khác.

Người nghiện trong độ tuổi 18 đến dưới 30 cũng chiếm tỷ lệ cao gần 1.700 người; từ 30 tuổi trở lên hơn là 720 người và con số này khả năng vẫn tiếp tục tăng lên trong những năm tới nếu không có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

