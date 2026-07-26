Tóm tắt

VOV.VN - Chị Trần Thị A. (sinh năm 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước khách sạn ở phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) thì bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.