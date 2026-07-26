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VOV.VN - Chị Trần Thị A. (sinh năm 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước khách sạn ở phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) thì bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.
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công an, Hà Nội, Hải Phòng, điều tra, lừa đảo, bị hại, cơ quan công an
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_39.m3u8
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Hải Phòng, sát hại, người phụ nữ, công an, Hà Nội, lừa đảo, tòa án
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2026-07/tiktok_39.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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