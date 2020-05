Nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đề nghị 24-36 tháng tù giam

Như VOV đã đưa tin, sáng nay (8/5), Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Với tội danh “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Chí Phương đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá đề nghị mức án từ 24 đến 36 tháng tù giam.

Do bị cáo Nguyễn Chí Phương được xác định mất sức khỏe 62% nên đã xin Hội đồng xét xử được ngồi để trả lời và được chấp nhận.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Nguyễn Chí Phương là Trưởng Công an TP Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Công an thành phố Thanh Hóa) có hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại Công an thành phố Thanh Hóa ngày 18-7-2018.



Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng chấp thuận việc thêm một người đi cùng để hỗ trợ ông Phương đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Phương thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình về việc nhận 260 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi, ông Đỗ Đức Hiếu đã tường trình lại quá trình đưa tiền cho bị cáo Phương như trong cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, Hiếu cho biết cũng không mong muốn sự việc này xảy ra và xin tòa xem xét giảm mức án thấp nhất cho bị cáo Nguyễn Chí Phương.

Sau phần xét hỏi, Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do lần đầu phạm tội nhưng hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng vì thế cần phải có hình phạt cách ly xã hội trong một thời gian nhất định. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử bị cáo Nguyễn Chí Phương mức án từ 24 đến 36 tháng tù. Phiên tòa hiện bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 12/5./.