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VOV.VN - Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Phương đã phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy tại khu vực chợ Nhổn, phường Xuân Phương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nhanh_chong_bat_giu_doi_tuong_trom_cap_xe_may_tai_cho_nhon_ha_noi.m3u8
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Từ khóa
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Nhổn, Hà Nội
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2026-07/tiktok_nhanh_chong_bat_giu_doi_tuong_trom_cap_xe_may_tai_cho_nhon_ha_noi.m3u8
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