Nhặt được dây chuyền vàng, người phụ nữ giao nộp công an trả người đánh rơi

Bà Lê Thị Hải Yến trú tại xóm 14, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình trong quá trình di chuyển trên địa bàn đã làm rơi sợi dây chuyền vàng. Sau khi tìm kiếm không được, chị đã đến công an xã trình báo, nhờ hỗ trợ.

Trong khi đó, bà Đào Thị Thắm trú tại xóm 6, xã Khánh Nhạc khi di chuyển qua khu vực đã nhặt được sợi dây chuyền. Bà Thắm đã mang tài sản đến giao nộp cho công an xã để tìm người đánh mất.

Công an xã Khánh Nhạc đã tiến hành trao trả tài sản đánh rơi

Qua xác minh, Công an xã Khánh Nhạc xác định bà Lê Thị Hải Yến là chủ sở hữu tài sản trên và tiến hành các thủ tục trao trả.

Nhận lại tài sản, bà Yến bày tỏ xúc động trước nghĩa cử đẹp của người nhặt được và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, đồng thời gửi thư cảm ơn đến Công an xã Khánh Nhạc và bà Đào Thị Thắm.