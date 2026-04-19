Nhặt được dây chuyền vàng, người phụ nữ giao nộp công an trả người đánh rơi

Chủ Nhật, 16:56, 19/04/2026
VOV.VN - Bà Đào Thị Thắm, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình nhặt được dây chuyền vàng đã chủ động giao nộp cho công an xã để tìm, trao trả cho người đánh rơi.

Bà Lê Thị Hải Yến trú tại xóm 14, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình trong quá trình di chuyển trên địa bàn đã làm rơi sợi dây chuyền vàng. Sau khi tìm kiếm không được, chị đã đến công an xã trình báo, nhờ hỗ trợ.

Trong khi đó, bà Đào Thị Thắm trú tại xóm 6, xã Khánh Nhạc khi di chuyển qua khu vực đã nhặt được sợi dây chuyền. Bà Thắm đã mang tài sản đến giao nộp cho công an xã để tìm người đánh mất.

nhat duoc day chuyen vang, nguoi phu nu giao nop cong an tra nguoi danh roi hinh anh 1
Công an xã Khánh Nhạc đã tiến hành trao trả tài sản đánh rơi 

Qua xác minh, Công an xã Khánh Nhạc xác định bà Lê Thị Hải Yến là chủ sở hữu tài sản trên và tiến hành các thủ tục trao trả.

Nhận lại tài sản, bà Yến bày tỏ xúc động trước nghĩa cử đẹp của người nhặt được và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, đồng thời gửi thư cảm ơn đến Công an xã Khánh Nhạc và bà Đào Thị Thắm.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
3 học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

3 học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

VOV.VN - 3 học sinh lớp 6/4, Trường THCS Trần Cao Vân, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế gồm em Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết đã có hành động đẹp khi nhặt được một chiếc ví và kịp thời trao trả cho người bị mất.

Người đàn ông Cao Bằng nhặt được của rơi trả lại cho du khách Hà Lan

Người đàn ông Cao Bằng nhặt được của rơi trả lại cho du khách Hà Lan

VOV.VN - Nhặt được balo của du khách, người đàn ông vùng cao Cao Bằng đã mang đến Công an xã để tìm cách trả lại người đánh rơi.

Khen thưởng học sinh lớp 1 nhặt được của rơi, trả lại người mất

Khen thưởng học sinh lớp 1 nhặt được của rơi, trả lại người mất

VOV.VN - Ngày 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng một học sinh lớp 1 vì đã có hành động ý nghĩa, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

