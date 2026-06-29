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VOV.VN - Ngang nhiên đột nhập vào nơi làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông để trộm cắp tài sản, 4 đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_nhieu_doi_tuong_dot_nhap_vao_tru_so_to_csgt_trom_cap_tai_san_o_dong_thap.m3u8
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Nhiều đối tượng đột nhập vào trụ sở Tổ CSGT trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp
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2026-06/tiktok_nhieu_doi_tuong_dot_nhap_vao_tru_so_to_csgt_trom_cap_tai_san_o_dong_thap.m3u8
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