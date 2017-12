Nhiều dự án đang bị thanh tra ở Đà Nẵng liên quan đến ông Vũ "nhôm"

Như tin đã đưa, chiều tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tại số 82, đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc - Nam 79 và nhiều doanh nghiệp khác tại TP HCM và Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Anh Vũ hiện làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc-Nam 79 có trụ sở tại TP HCM. Ông Vũ cũng là người đại diện pháp luật của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở số 32 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngoài ra Vũ “nhôm” còn sở hữu 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound .

Chiều tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trong số 9 dự án và 31 nhà, đất công tại thành phố Đà Nẵng đang bị thanh tra, nhiều dự án có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.

Điển hình là dự án khu công viên An Đồn đã được xây dựng thành Trường mẫu giáo ABC rộng 3.600m2 (trường này do bà Phan Thị Anh Thư, chị ruột của ông Phan Văn Anh Vũ làm Hiệu trưởng), nằm gần cầu Sông Hàn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Hay như Dự án khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty I.V.C (diện tích 4,5ha ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT cũng được điều chỉnh quy hoạch một số diện tích biệt thự, nhà cao tầng.

Một dự án khác trong danh sách thanh tra lần này có liên quan đến ông Vũ "nhôm" là dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Giai đoạn 1 của dự án là 181ha, trước đây của Công ty TNHH Daewon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc), sau đó được ông Phan Văn Anh Vũ mua lại. Dự án này từng khiến dư luận xôn xao khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng vẫn thi công.

Chiều 20/12, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn, nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cho rằng, dư luận lâu nay xôn xao về Phan Văn Anh Vũ đã có những tác động dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy vừa bị Trung ương xử lý kỷ luật cả tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

Trả lời câu hỏi này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, không phải đến hôm nay dư luận mới nhắc đến cái tên Vũ “nhôm” mà thực ra báo chí đã nêu từ lâu. Ông Trương Quang Nghĩa khẳng định, Bộ Công an đang điều tra làm rõ những vụ việc này.

“Hiện nay, Bộ Công an, đặc biệt là Tổng Bí thư đã trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về chuyện này. Quan điểm là người của ai thì đơn vị đó phải xử lý, rõ ràng là không thể coi thường dư luận và ý chí của người dân Đà Nẵng. Tôi rất tin quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ đến cùng đối với những sự việc mà dư luận quan tâm”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định./.

