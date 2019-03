Nhóm côn đồ vào đập phá quán ốc lúc rạng sáng ở Bình Dương

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nhóm côn đồ xông vào quán ốc bên đường đập phá đồ đạc. Theo trình báo của chị Tôn Thị Kim Ánh (33 tuổi), chủ quán ốc 666 có địa chỉ tại phường Hưng Định, thị xã Thuận An, rạng sáng 24/3, một nhóm thanh niên 7 người mang hung khí đi trên 3 xe máy, dừng trước quán rồi xông vào đập phá đồ đạc.

Nhóm côn đồ xông vào đập phá đồ đạc trong quán ốc.

Vụ việc khiến nhiều thực khách hoảng loạn, bỏ chạy. Sau khi đập phá xong, nhóm này lên xe và bỏ đi.

Tối 20/3, có một người đàn ông đến quán ăn và xảy ra mâu thuẫn với chị Ánh do chị không đồng ý ngồi ngoài vỉa hè.

Sau đó, người này đe dọa phá quán rồi cùng 2 người khác đánh chồng chị bị thương, phá bàn ghế. Đến khi công an có mặt thì nhóm này đã nhanh chóng rời đi.

Video: Nhóm côn đồ xông vào đập phá quán ốc lúc rạng sáng

Cũng theo chị Ánh, từ khi mở quán ăn đến nay không hề xảy ra mâu thuẫn với bất kì ai. Từ khi xảy ra vụ việc quán ốc của chị phải đóng cửa không dám kinh doanh, một số người thân tối đến phải thuê nhà nghỉ để ngủ vì sợ bị hành hung./.

Phạm Diện/VTC News

