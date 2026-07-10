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VOV.VN - Sáng 9/7, luật sư tham gia xét hỏi 15 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ nhằm "tạo điều kiện cấp phép" cho các cơ sở y, dược tư nhân xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thuộc Sở Y tế Hà Nội.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nhom-cuu-can-bo-so-y-te-ha-noi-khai-gi-ve-cac-khoan-tien-nhan-cua-686-co-so-y-duoc.m3u8
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Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội khai gì về các khoản tiền nhận của 686 cơ sở y, dược?
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2026-07/tiktok_nhom-cuu-can-bo-so-y-te-ha-noi-khai-gi-ve-cac-khoan-tien-nhan-cua-686-co-so-y-duoc.m3u8
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