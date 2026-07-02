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VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh và các đối tượng đã sao chép, đăng tải bất hợp pháp 26.000 bộ phim lên mạng, thu lợi bất chính 308,4 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nhom_doi_tuong_dang_lau_26.000_bo_phim_thu_loi_308_ti_dong_bi_khoi_to.m3u8
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Nhóm đối tượng đăng lậu 26.000 bộ phim, thu lợi 308 tỉ đồng bị khởi tố
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2026-07/tiktok_nhom_doi_tuong_dang_lau_26.000_bo_phim_thu_loi_308_ti_dong_bi_khoi_to.m3u8
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