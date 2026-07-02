Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh và các đối tượng đã sao chép, đăng tải bất hợp pháp 26.000 bộ phim lên mạng, thu lợi bất chính 308,4 tỷ đồng.

