Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu đi cướp thuốc lá lậu ở biên giới Tây Nam

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cường (38 tuổi), Lê Tuấn Anh (35 tuổi), Nguyễn An Khương (25 tuổi) và Huỳnh Châu Mười (38 tuổi), cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng chuyên cướp thuốc lá lậu. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm đối tượng này luôn mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông, thuê xe ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ rồi gắn biển số giả chạy dọc theo các tuyến đường biên giới thuộc 2 tỉnh Tây Ninh và Long An. Thời gian hoạt động thường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Chúng sẵn sàng chặn đầu xe hoặc đạp ngã xe, rồi dùng hung khí mang theo đánh đập để cướp thuốc lá. Nếu phát hiện có xe ô tô chở thuốc lá, chúng sử dụng bàn chông làm thủng lốp xe rồi khống chế tài xế để cướp.

Theo công an, ngày 20/2, tại cây xăng trên Quốc lộ N2, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An, chúng sử dụng xe ô tô mang biển số 51H-254.69 cướp 1.270 bao thuốc lá lậu của một người đang vào đổ xăng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, các đối tượng dùng ô tô mang biển số 70A - 437.75 chuyên chở số hàng trên. Tuy nhiên, khi xe chạy đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an Tây Ninh khống chế bắt giữ.

Tang vật trên xe thu giữ gồm 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet của vụ cướp ở cây xăng, 300 bao thuốc lá hiệu 555, 4 biển số ô tô, 1 cây súng tự chế cùng nhiều đồ vật khác.

Công an Long An đã tiếp nhận 4 đối tượng từ Công an tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp tại Long An và 1 vụ tại tỉnh Tây Ninh.