Những án mạng đau lòng từ mâu thuẫn sinh hoạt

Thời gian qua, tình hình tội phạm giết người xảy ra do nguyên nhân xã hội diễn biến phức tạp, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, đồng thời để lại hậu quả và hệ lụy nặng nề cho xã hội. Trong đó, những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn đã âm ỉ, kéo dài hoặc chỉ từ những va chạm nhỏ trong đời sống sinh hoạt vì không được giải quyết dứt điểm. Hung thủ phần lớn là những người hiền lành mà bột phát gây án, đối tượng trẻ tuổi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia tăng. Hệ lụy đau lòng là thủ phạm lĩnh án còn không ít nạn nhân thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Rạng sáng 2/5/2023, trên tuyến đường khu vực phường Bãi Cháy, phường Giếng Đáy, Bùi Bảo Ngọc (SN 2007, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và nhóm bạn là học sinh đang theo học tại TP Hạ Long và huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để đánh trả thù.

Đến khoảng 3h30 sáng cùng ngày, nhóm Bùi Bảo Ngọc thấy Bùi Đức Việt (SN 2003, trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) đi xe máy chở bạn tại ngã tư vòng xuyến 368 phường Bãi Cháy, nhóm Bùi Bảo Ngọc đã sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. Việt may mắn trốn thoát và gọi điện về cho bố là Bùi Huy Mạnh thông báo việc mình và nhóm bạn bị đuổi đánh.

Sau khi được tin, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải BKS 14C- 33582 chở 7 người cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm để đi tìm nhóm đánh con để trả thù.

Hiện trường vụ án

Khi thấy nhóm của Bùi Bảo Ngọc đang đứng tụ tập tại cây xăng đối diện khách sạn Núi Bài Thơ (phường Bãi Cháy), Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào đuôi xe mô tô do Bùi Bảo Ngọc lái chở theo Đỗ Ngọc Minh và Trần Hoàng Ninh làm xe mô tô loạng choạng. Tiếp đó Mạnh điều khiển xe ô tô vượt lên và ép làm xe mô tô Ngọc đang điều khiển đâm vào xe ô tô con và xe tải đang đỗ bên phải đường.

Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm 3 người nằm bất tỉnh, Mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn về Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Sau vụ va chạm, Bùi Bảo Ngọc bị chết, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%.

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vụ án, Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhấn mạnh các đối tượng ngoài sử dụng xe máy còn sử dụng các loại vũ khí nóng và phương tiện là ô tô để truy đuổi, đánh nhau đến tận cùng dẫn đến hậu quả nặng nề nên chúng tôi đã tập trung lực lượng CBCS và cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long tập trung truy quét nhóm đối tượng này và một số vụ án vụ việc điển hình để đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không bỏ lọt bất cứ lỗi nào.

Nghĩ lại những việc làm của bản thân, Bùi Huy Mạnh – đối tượng cầm đầu cho biết: "Khi nghe tin cháu bị nạn, tôi đã gọi các cháu trong nhóm cùng ra Công an TP Hạ Long đầu thú. Bản thân tôi cũng có đến thăm, gặp các gia đình nạn nhân để bồi thường làm xoa dịu nỗi buồn của họ. Tôi thấy hối hận và cũng đã nhận thức việc tôi làm là vi phạm pháp luật".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Huy Mạnh

Căn cứ kết quả điều tra, đến ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh (SN 1979, trú tại Phong Hải, Quảng Yên) về tội “Giết người”; Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại TP Hạ Long), Dương Văn Mạnh (SN 1998), Dương Thế Anh (SN 2000), Dương Văn Ngọc (SN 2000) cùng trú tại TX Quảng Yên về tội danh và “ Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với VKSND cùng cấp và Công an địa phương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Bùi Huy Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh và Dương Thế Anh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của nhóm Bùi Bảo Ngọc để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Cần chủ động phòng ngừa

Đây là vụ án điển hình gây rối trật tự trên đường phố xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 22 vụ giết người, 112 vụ cố ý gây thương tích, 20 vụ gây rối trật tự công cộng qua đó bắt giữ, xử lý 331 đối tượng.

Đa số các vụ án đều mang tính chất bột phát, các đối tượng thường là học sinh, sinh viên, lao động tự do không có việc làm ổn định khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng các vật dụng tại hiện trường hoặc hung khí mang sẵn trong người đánh nhau dẫn đến tử vong.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thiếu niên mang theo hung khí tham gia giao thông để giải quyết mâu thuẫn hoặc thích thể hiện đã gây ra các vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Để chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, tội phạm giết người từ mâu thuẫn xã hội nói riêng, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức trong gia đình, khu dân cư...

Đồng thời, cần phát huy tốt vai trò của gia đình, các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người. Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, thực hiện tốt hơn công tác nắm tình hình, hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: “Từ các cấp các ngành liên quan đến các phụ huynh, các gia đình cần quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên để phòng ngừa, đặc biệt tại địa bàn Quảng Ninh thời gian qua các vụ việc thanh thiếu niên tham gia giao thông truy đuổi đánh nhau có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài ra, đối với các vụ án vụ việc này cần xem xét kỹ lưỡng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ các quy định của pháp luật phải xử lý thật nghiêm, thật triệt để với các đối tượng vi phạm để mang tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung".

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người, mỗi nhà cần tích cực, chủ động hòa giải các mâu thuẫn, bất đồng xảy ra trong gia đình, cộng đồng dân cư và trong các mối quan hệ xã hội. Khi phát hiện các vụ việc phức tạp về ANTT trên địa bàn, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng giải quyết kịp thời tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.