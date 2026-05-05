Ninh Bình tạm giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Đào

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 4/5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện tàu mang số hiệu NĐ-2732 đang hút cát trái phép tại khu vực km0+200 tuyến sông Đào.

Phương tiện tàu hút cát của Trần Văn Tấn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên phương tiện có Trần Văn Tấn (sinh năm 1982), là chủ tàu, cùng em trai là Trần Văn Tuynh (sinh năm 1987), đều trú tại xã Yên Cường. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện có trọng tải khoảng 120 tấn, không có giấy đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Khối lượng cát đã khai thác ước tính khoảng 40m³.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trên địa bàn.