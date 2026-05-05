  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ninh Bình tạm giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Đào

Thứ Ba, 14:33, 05/05/2026
VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ một phương tiện thủy khai thác cát trái phép trên sông Đào, đoạn qua xã Yên Cường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 4/5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện tàu mang số hiệu NĐ-2732 đang hút cát trái phép tại khu vực km0+200 tuyến sông Đào.

Phương tiện tàu hút cát của Trần Văn Tấn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên phương tiện có Trần Văn Tấn (sinh năm 1982), là chủ tàu, cùng em trai là Trần Văn Tuynh (sinh năm 1987), đều trú tại xã Yên Cường. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện có trọng tải khoảng 120 tấn, không có giấy đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Khối lượng cát đã khai thác ước tính khoảng 40m³.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: sông Đào xã Yên Cường khai thác cát trái phép Công an Ninh Bình bắt giữ tàu hút cát phương tiện thủy không đăng kiểm khai thác cát xử lý khai thác tài nguyên trái phép
Tin liên quan

TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan vận chuyển cát trái phép trên biển Cần Giờ
TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan vận chuyển cát trái phép trên biển Cần Giờ

VOV.VN - Hôm nay (21/6), Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 3 sà lan có hành vi vận chuyển cát trái phép.

Bắt giữ 3 sà lan chở gần 900m3 cát trái phép
Bắt giữ 3 sà lan chở gần 900m3 cát trái phép

VOV.VN - 3 sà lan chở gần 900m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tàu cá vận chuyển 180.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tàu cá vận chuyển 180.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt giữ tàu cá BT 99889 TS vận chuyển một lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo. 

