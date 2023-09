"Nổ" làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản

Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Trần Vinh Sơn (39 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Vinh Sơn

Vào đầu tháng 9/2023, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin về đối tượng tự xưng có khả năng chuyển đổi nhiều loại đất khác nhau như đất vườn, đất trồng cây lâu năm... thành đất ở trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây.

Qua điều tra, ngày 8/9, Công an quận Cẩm Lệ nắm được thông tin về đối tượng nghi vấn là Trần Vinh Sơn. Xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng, Công an quận Cẩm Lệ nhận thấy, Sơn hành nghề lái xe múc. Thời gian gần đây công việc khá bấp bênh, thu nhập không cao nhưng Sơn lại có nhiều tiền tiêu xài và trả nợ. Đáng chú ý, trong giao tiếp, Sơn “nổ” mình có nhiều mối quan hệ với cơ quan công quyền, có khả năng chuyển đổi nhiều loại đất ở phường Hòa Thọ Tây thành đất ở.

Tang vật vụ án.

Vì tin lời Sơn, 2 người dân ở phường Hòa Thọ Tây đến nhờ làm thủ tục chuyển đổi đất và đã giao cho Sơn số tiền hơn 460 triệu đồng. Nhận tiền, Sơn lên mạng đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho bị hại. Thấy dễ dàng trong việc chiếm đoạt tiền của người khác nên đầu tháng 9/2023, Sơn tiếp tục đưa ra thông tin tách thửa, làm thủ tục chuyển đổi, ra thêm 4 sổ đỏ nữa cho người dân.

Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi thì đối tượng bị Công an quận Cẩm Lệ bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 6 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, trong đó có 2 giấy nghi làm giả.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tống đạt quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Vinh Sơn tại P.Hòa Thọ Tây.

Đấu tranh bước đầu, Trần Vinh Sơn thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Vinh Sơn thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc này, Công an quận Cẩm Lệ thông báo cho ai là bị hại của Trần Vinh Sơn đề nghị liên hệ Thượng úy Trương Kinh Kha, Điều tra viên Đội điều tra Tổng hợp, số điện thoại: 0708134850 để làm rõ.