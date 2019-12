Nỗ lực đẩy lùi “cái chết trắng” tại khu vực biên giới Việt-Lào

Canh giữ dọc tuyến biên giới Việt- Lào, trải dài hơn 419 km, giữa Nghệ An với 3 tỉnh của Lào là Houaphanh, Xiangkhouang và Bolikhamsai là lực lượng bộ đội Biên phòng Nghệ An mà người dân quen gọi là lính Cụ Hồ Quân hàm xanh. Trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lực lượng Biên phòng Nghệ An chủ động triệt phá ngăn chặn hiểm họa ma túy từ xa, chống thẩm lậu vận chuyển qua biên giới vào nội địa.



Tang vật thu giữ từ một vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy.

Xác định hiểm họa ma túy là tác nhân chủ yếu gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cũng như nội địa hiện nay, bộ đội biên phòng Nghệ An đã thường xuyên xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng chống tội phạm ma túy, trong đó chú trọng phát hiện ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu ma túy từ đường biên.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thông Thụ, trên địa bàn huyện Quế Phong, cho biết, trong tháng 6 năm nay, Đồn đã phối hợp Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng và Công an tỉnh Houaphanh, Lào, đấu tranh chuyên án mã số 032AV, bắt đối tượng ở huyện Viengxay, thu tang vật 30 bánh heroin. Chủ động tham mưu về công tác phối hợp giữa trạm biên phòng Cửa khẩu, các cặp bản và chính quyền huyện Samtay của Lào với huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An để thường xuyên trao đổi thông tin, triệt phá các ổ nhóm buôn bán ma túy ngay trên đất Lào.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nói: “Đồn biên phòng xác định thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình với lực lượng bên bạn để cùng tìm ra phương án và có đầu mối đấu tranh từ xa, không để các đối tượng lợi dụng đưa các loại hàng cấm, trong đó đặc biệt là hàng ma túy qua biên giới vào Việt Nam”.

Ông Phonchan Khathouphom, Bí thư, Chủ tịch huyện Samtay, tỉnh Houaphanh, Lào cho biết, huyện Samtay kết nghĩa với 3 huyện gồm Thường Xuân, Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) và Quế Phong (tỉnh Nghệ An), nhiều năm qua 2 bên thường xuyên phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được ký kết giữa các cặp tỉnh và huyện với nhau.

Các cặp bản với bản, đặc biệt là với Đồn biên phòng Cửa khẩu Thông Thụ các hoạt động rất cụ thể, thiết thực như là giúp đỡ về kĩ thuật, giống cây trồng, vật nuôi. Người dân ốm đau thì được bộ đội biên phòng Việt Nam sang khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An khám phát thuốc miễn phí cho bà con hai bên biên giới.

Ông Phonchan, Bí thư, Chủ tịch huyện Samtay nói: “Sự chung sức chung lòng hợp tác giữa Bộ đội biên phòng Việt Nam với huyện Samtay chúng tôi là công tác thường xuyên liên tục trong nhiều năm lại nay. Nếu như xuất hiện vấn đề gì nổi cộm ở trên đất Lào thì chúng tôi đề nghị anh em biên phòng phía Việt Nam sang giúp đỡ lực lượng chức năng của Lào cùng xử lý, đặc biệt là trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Bên cạnh đó tích cực vận động bà con dọc tuyến biên giới tăng cường đề cao cảnh giác và tham gia phòng chống. Vì vậy thời gian gần đây tình hình buôn bán vận chuyển ma túy qua biên giới cũng giảm nhiều so với các năm trước”.

Theo Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Nghệ An, năm 2019, các lực lượng chức năng Nghệ An đã điều tra, khám phá, phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ, với hơn 1.800 đối tượng phạm tội về ma túy; Thu giữ 93,7 kg heroin; 72,2 kg ma túy tổng hợp, hơn 38.700 viên ma túy tổng hợp; hơn 780 kg ma túy đá và nhiều loại hàng hóa, tài sản khác, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.



Thời gian tới, lực lượng biên phòng Nghệ An tiếp tục tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm hoạt động theo băng, ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp, buôn bán thăm thân, qua lại nơi biên giới.

Tăng cường quản lý các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các điểm nghi vấn sản xuất, sử dụng ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Việt Nam- Lào hữu nghị, bình yên, cùng phát triển./.