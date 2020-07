1. Đề nghị truy tố vợ Nguyễn Xuân Đường liên quan đến đấu giá đất: Liên quan đến vụ việc, ngày 21/7, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường, trú TP Thái Bình) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Kết luận cho biết, Dương từng trắng trợn ép buộc một người đấu trúng phải hủy kết quả để nhường cho Nguyễn Thị Dương. Nạn nhân bị vợ chồng Đường Nhuệ ép từ bỏ trúng đấu giá là anh Vũ Thành Đạt (SN 1995, TP.Thái Bình). Trước đó, liên quan đến vấn đề đấu giá đất, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 4 bị can trong vụ án này. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Dương