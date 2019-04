Nóng 24h: 6 tháng tù cho vị tiến sĩ làm giả giấy tờ cưới nhiều vợ

1. Tiến sĩ bị tố dùng giấy tờ giả để kết hôn với nhiều phụ nữ. Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND Thành phố Bạc Liêu tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Văn Thịnh, 43 tuổi, ngụ phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Thịnh. Theo cáo trạng, ông Thịnh từng là giảng viên của trường Đại học Bạc Liêu với học vị tiến sĩ. Người đàn ông này cưới vợ năm 2002, nhưng đã ly thân sau 7 năm chung sống. Sau khi ly hôn vợ đầu tiên, ông Thịnh chung sống 3 người phụ nữ, trong đó làm giả giấy tờ để kết hôn 2 người phụ nữ. Trong ảnh: Chị L. một nạn nhân của vụ việc 2. Sơn La: Bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 6kg ma túy đá: 4 đối tượng bị bắt trú tại tỉnh Sơn La, Đắk Lắk và Đắk Nông. Tang vật của vụ án là 6kg ma túy đá. Công an tỉnh Sơn La cho biết, đây là vụ án có số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Trung Hiếu) 3. Gần 70 thanh niên bay lắc trong quán karaoke tại Hưng Yên: Trong đó 70 thanh niên này có 45 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó có 20 cô gái có lứa tuổi từ 18-25. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an. (Ảnh: Báo Công lý) 4. Tạm giữ kẻ dùng vật nhọn đâm nhiều người đi đường ở TPHCM: Đối tượng bị tạm giữ là Châu Kiều Bình Huy, sinh năm 1989, ngụ phường 12, quận 6 để điều tra làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng cũng đã khai nhận thực hiện ít nhất 6 vụ dùng vật sắt nhọn tấn công gây thương tích cho người đi đường. (Ảnh minh họa) Trước đó, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM thông báo, từ ngày 23/3 đến đầu tháng 4, bệnh viện đã tiếp nhận 10 người dân đến tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do bị một người đàn ông lạ mặt dùng vật sắc nhọn gây thương tích ở tay, lưng. Khu vực những người này bị tấn công nhiều nhất là ở Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường 1, quận 5). Đặc biệt, trong ngày 30/3, có tới 5 người dân đến bệnh viện do cùng bị tấn công để tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. (Ảnh minh họa) 5. Bán lẻ ma túy và trồng cây thuốc phiện trong nhà: Theo đó, đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn bị bắt giữ khi đang bán lé lẻ ma túy. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng cũng nhổ bỏ và tiêu hủy hơn 100 cây thuốc phiện được đối tượng Tuấn trồng trong các thùng xốp tại nhà. Trong ảnh: Cơ quan chức năng nhổ bỏ và tiêu hủy hơn 100 cây thuốc phiện 6. Vụ gian lận điểm ở Hà Giang 2018: Khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Các đối tượng gồm: Bị can Triệu Thị Chính (SN 1968) và Phạm Văn Khuông (SN 1959), đều là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang. Trong đó, bi can Chính bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại điều 358 Bộ Luật hình sự. Bị can Khuông bị khởi tố về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi được quy định tại Điều 366 Bộ Luật hình sự. Trong ảnh: Bị can Phạm Văn Khuông và Triệu Thị Chính. (Ảnh: hagiang.edu.vn) 7. Bán ma túy trong khách sạn, một đối tượng bị bắt: Theo đó, đối tượng Trịnh Hải Anh, bị công an TP Phúc Yên bắt khi đang bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn ở phường Xuân Hòa - thành phố Phúc Yên.Vật chứng thu giữ 5,5982g ma túy tổng hợp, gần 8 triệu đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp nơi ở củai Anh, Cơ quan CSĐT thu giữ 130 túi nilon nhỏ kích thước 02cm x 02cm dùng để đựng ma túy. Trong ảnh: Trịnh Hải Anh tại cơ quan điều tra.