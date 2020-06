Nóng 24h: Bị phản đối, đổ thuốc vào nguồn nước hạ độc cả gia đình bạn gái

5. Công an Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã: Các đối tượng này gồm Vũ Thị Thu Hà (SN 1993, trú tại phố Lạch Tray, phường Đông Hải, quận Lê Chân) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra Quyết định truy nã số 15 ngày 24/5/2020 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Tiến Việt (SN 1984, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra Quyết định truy nã số 16 ngày 30/5/2020 về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Công an Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã