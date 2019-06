Nóng 24h: Gây tai nạn làm 4 người thương vong rồi bỏ trốn

2. Công an đột kích sới gà, bắt giữ 22 đối tượng: Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 con gà đá, 18 cặp cựa gà, 22 xe máy, 21 điện thoại di động, 1 cân đồng hồ 5kg và hơn 125 triệu đồng. Được biết, trường gà này do Nguyễn Hồng Thái (30 tuổi) ngụ ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy đứng ra tổ chức và hoạt động đến nay khoảng một tháng. Trong ảnh: Các đối tượng đá gà bị cơ quan công an tạm giữ.